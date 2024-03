Caserta: mostra "Visioni" esposta a Palazzo reale fino a 15/7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 15 luglio nella nuova ala del Palazzo reale le esposizioni Attraversamenti di Luciano D'Inverno e Genius et Loci - La drammaturgia dello sguardo di Luciano Romano. Oltre cento opere protagoniste della mostra “Visioni” raccontano l'ingegno illuminato di Luigi Vanvitelli visto con gli occhi di Luciano D'Inverno e Luciano Romano. Fino al 15 luglio, negli spazi della Gran Galleria della Reggia di Caserta, sarà possibile ammirare l’esposizione dei progetti "Attraversamenti" di Luciano D'Inverno e "Genius et Loci - La drammaturgia dello sguardo" di Luciano Romano, visitata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 29 febbraio. I due progetti, oltre a fornire un ulteriore contribuito alla conoscenza della figura di Vanvitelli, intendono affinare lo sguardo, sempre più incline a comunicare attraverso le immagini, e a evidenziare come la fotografia contemporanea possa essere in grado di rappresentare con sempre maggiore efficacia gli episodi salienti della storia dell’arte, grazie alla propria capacità di veicolarne con immediatezza il significato e il senso. (segue) (Ren)