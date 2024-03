© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEConferenza stampa per presentare "Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli", progetto sostenuto e promosso dall'assessorato, realizzato dall'Arcidiocesi di Napoli. Interviene l'assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato. Partecipano la delegata arcivescovile per il laicato e le donne Adriana Valerio, l'assessora allo Sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante. Sala delle Conferenze del Palazzo Arcivescovile in largo Donnaregina 22 (ore 11).REGIONETavolo di lavoro per una nuova legge di governo del territorio in Campania, con le associazioni che stanno lavorando alla proposta di modifica di legge sulla rigenerazione urbanistica. Interviene anche il consigliere regionale Muscarà (Misto). Sede Consiglio Regionale della Campania al Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 10).Conferenza stampa di presentazione della fiera "Mediterraneo wine & food and travel", seconda edizione, promossa dalla Filiera agricola italiana, in programma alla Mostra d'Oltremare, in sinergia con la Borsa Mediterranea del Turismo. Intervengono, tra gli altri, con l'assessore all'Agricoltura della Regione CampaniaA, Nicola Caputo, il presidente della Filiera Agricola italiana, Gianfranco Grieci e il presidente della Bmt, Angioletto De Negri. Hotel San Paolo in via Terracina 159 - Napoli (ore 10.30). (segue) (Ren)