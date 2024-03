© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEChiusura dei lavori del Consiglio regionale Uilm Campania. La giornata sarà scandita dall’intervento del segretario nazionale generale della Uilm, Rocco Palombella. La relazione introduttiva è affidata al segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma. Hotel Ramada in via Galileo Ferraris - Napoli (ore 9.30).Conferenza stampa di presentazione di "In search of the phoenix in eighteenth century Naples - Nuove scoperte scientifiche sulle pietre e i colori creati da Raimondo di Sangro". Con Maria Alessandra Masucci, presidente del Museo Cappella Sansevero, Francesco Paolo de Ceglia, università degli Studi di Bari Aldo Moro. Museo Cappella Sansevero in via F. De Sanctis 19/21 - Napoli (ore 11).Convegno "Diritti e vita sociale. Memorie del passato e prospettive dell'avvenire. Dialoghi in Prefettura", primo degli eventi promossi in collaborazione con l'ateneo Federico II. Conclude il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Palazzo di governo (sala delle Muse) in piazza del Plebiscito - Napoli (ore 16).Incontro su 'Tracciabilità 5.0: la chiave per la produzione sostenibile' organizzato da Warrant Hub (Tinexta Group) in collaborazione con l'Unione Industriali Napoli ed il Campania Dih-Rete Confindustria. Con Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli ed Edoardo Imperiale, Ceo Campania Dih Rete Confindustria e Coordinatore Edih Pride. Unione industriali in piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 16).Convegno "Cantieri delle Idee - La Città Ideale: Diritti Civili e Parità di Genere". Con Virginia Villani, coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Michele Cammarano, consigliere regionale, e Arturo Cosenza, rappresentante del gruppo territoriale del M5s. Sala Molinari del Complesso dei Frati Cappuccini, in Piazza San Francesco - Salerno (ore 18). (Ren)