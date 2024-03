Pil: Istat, confermato aumento dello 0,2 per cento nel quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2023 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,6 per cento nei confronti del quarto trimestre del 2022. È quanto emerge dal report dell’Istat sui conti economici relativi al quarto trimestre 2023. La crescita congiunturale del Pil diffusa il 30 gennaio 2024 era stata dello 0,2 per cento mentre quella tendenziale era stata dello 0,5 per cento. Il quarto trimestre del 2023 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al quarto trimestre del 2022. (Rin)