Stellantis: Palombella (Uilm), su Pomigliano chiarire sfide della transizione (2)

- Ecco perché, ha aggiunto Palombella, c’è bisogno di una comunicazione chiara da Stellantis sulle sfide del futuro: “Ci devono dire adesso, ce lo devono comunicare come intendono affrontare il tema della transizione e come intendono affrontare anche il tema del lavoro legato non alla Panda, che noi non la lasceremo mai, ma come loro intendono sostituire altri modelli”. “L'elettrificazione c'è o non c'è? - ha chiesto Palombella -. Loro sono in grado di mixare i due prodotti endotermico e elettrico, sì o no? Non possono sfuggire, non possono continuare a chiamare le persone a proporre piani di dimagrimento, di far uscire le persone incentivate perché un'azienda che incentiva le persone e non fa assunzioni, è chiaro che è un'azienda che non può avere prospettive”. “Abbiamo bisogno anche di nuove energie, di nuovi giovani che siano in grado anche di dare quel valore aggiunto importante per rilanciare gli stabilmenti”, ha concluso. (Ren)