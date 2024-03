Napoli: da Comune piattaforma per mappa 3D del sottosuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla tecnologia 3D sarà presto possibile un'esplorazione virtuale del sottosuolo di Napoli. Il Comune ha avviato un progetto finalizzato alla digitalizzazione della mappa e di tutti i dati sulle cavità, i sondaggi, gli studi e i rilievi effettuati fino ad oggi: un patrimonio di informazioni che consentirà, in futuro, di programmare gli interventi di salvaguardia con una conoscenza precisa degli aspetti geologici e delle opere realizzate nel corso del tempo come acquedotti, cave, gallerie e cimiteri. Un autentico tesoro dal quale emergono, talvolta, anche usi impropri. Il lavoro, commissionato alla società Digicarta srl, è stato presentato nei giorni scorsi presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università Federico II e consentirà, una volta completato il modello digitale della città, di avere una visione tridimensionale del sottosuolo in rapporto con il soprassuolo tramite la piattaforma web Smart city 3D. Il progetto intende dare nuovo impulso all’organizzazione e messa a sistema del patrimonio di conoscenze sul sottosuolo di Napoli: un processo avviato negli anni Novanta e che ora può avvalersi delle nuove tecnologie. (segue) (Ren)