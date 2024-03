Napoli: da Comune piattaforma per mappa 3D del sottosuolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una prima fase, che ha visto il trasferimento sulla piattaforma di una banca dati di circa 800 cavità con rilievo 2D, saranno inseriti i rilievi tridimensionali. Successivamente verranno introdotti ulteriori elementi come la consistenza e la struttura di muri, versanti e costoni; aspetto per il quale sarà coinvolto l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, mentre i rilievi verranno effettuati grazie all’accordo di collaborazione che il Comune sta siglando con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università Federico II. “La volontà di dotarsi di una piattaforma digitale – ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi – rientra nelle strategie di azione del Comune di Napoli finalizzate alla comprensione, analisi, valutazione, gestione del rischio idrogeologico e governance territoriale. La disponibilità di dati e la possibilità di utilizzarli quale base di raffronto, consente un'attenta analisi del livello di rischio a cui sono esposte le persone e i beni e, quindi, di programmare gli interventi necessari”. “La piattaforma è un sistema intelligente, in evoluzione e interoperante con diversi strati informativi che di volta in volta verranno arricchiti – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza –. Essa consentirà, in un primo momento, di creare una risorsa digitale utile per la conoscenza e salvaguardia del patrimonio ipogeo. In un secondo momento sarà la base per l’accesso condiviso ai gemelli digitali e alle banche dati ad essi collegati: la geologia della città, le infrastrutture, i sottoservizi, i muri, i versanti e i costoni, messi in diretta relazione, al fine di avere una lettura incrociata di tutti i dati utili a fornire le informazioni necessarie alle scelte strategiche per la salvaguardia del territorio in una logica di intervento ordinario e non più straordinario” (Ren)