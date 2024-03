Napoli: venerdì convegno su parità di genere per imprese, vantaggi e opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 8 marzo, alle ore 10, presso il Centro congressi dell'interporto di Nola, si svolgerà il workshop "La Certificazione di parità di genere per le imprese, vantaggi e opportunità". Sono previsti i saluti di: Claudio Ricci, amministratore delegato Cis-Interporto Campano, Italia Ferraro, presidente Adgi Nola, Arturo Rianna, presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola, Carlo Buonauro, sindaco di Nola. La giornata è organizzata in due sessioni, la prima vedrà gli interventi di: Maria Antonietta D'Urso, direttore generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Regione Campania; Maria Masi, già presidente del consiglio nazionale forense, Eliana Nicosia,Unioncamere, Michele Gallo, amministrator delegato Gcerti Italy Srl, Antonella De Iuliis, responsabile dell'area progettuale servizi per la parità di Sviluppo lavoro Italia e sarà moderata da Monica Buonanno, Sviluppo lavoro Italia. La seconda parte dell'evento, una tavola rotonda, vedrà il confronto tra Antonio Di Vincenzo, presidente Original Marines SpA, Maria Rosaria Terracviano, project Manager T-Group SpA, Irma Conti, presidente nazionale Adgi, Paola Russo, presidente Adgi Napoli, Francesco Duraccio - presidente dell'ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Francesco Urraro, componente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Modererà i lavori, Michele Raccuglia, responsabile Sviluppo lavoro Italia Campania Calabria. (segue) (Ren)