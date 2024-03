8 Marzo: le iniziative del Comune di Milano per la giornata internazionale della donna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Straordinarie'' è parte del palinsesto proposto dal Comune di Milano "Milano città delle Donne" che propone alla cittadinanza un anno di eventi e appuntamenti culturali dedicati alle questioni di genere. L'evento è stato inserito anche nel calendario delle Olimpiadi Culturali (Cultural Olympiad), il programma multidisciplinare, plurale e diffuso, realizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha l'obiettivo di promuovere i valori olimpici e paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, nel percorso di avvicinamento ai prossimi Giochi Invernali. Insieme al Sindaco Sala sarà presente anche Elena Lattuada, delegata del Sindaco di Milano alle Pari opportunità di genere: "La mostra 'Straordinarie', così come tutti gli eventi e le occasioni di incontro che abbiamo pensato per questo 8 marzo e per tutto il 2024 rappresentano l'impegno del Comune di Milano nell'ambito dell'iniziativa 'Milano città delle Donne' di costruire una città a misura di donne e uomini, inclusiva e rispettosa. È la volontà quotidiana di costruire una città più sicura e accogliente per donne e uomini, rinnovando gli sforzi affinché tutte e tutti abbiano pari opportunità nelle professioni così come nelle proprie aspirazioni di vita". (segue) (Com)