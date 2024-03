8 Marzo: le iniziative del Comune di Milano per la giornata internazionale della donna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio alle ore 15 il programma delle iniziative proseguirà con l'intitolazione alla scrittrice, attivista e femminista Cala Lonzi, nata a Firenze nel 1931 e morta a Milano il 2 agosto 1981, dei Giardini in via dell'Orso angolo via Broletto. Alla cerimonia interverrà l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi. L'evento è parte del percorso di riscoperta e valorizzazione, anche attraverso la toponomastica femminile, di valorizzazione delle figure femminili, spesso dimenticate, che hanno contribuito alla costruzione della città di oggi. Alle ore 17, organizzato dalla Consulta delle Donne di Milano, ci sarà un collegamento online con le città di Firenze, Roma, Napoli e Milano che dialogherà sul tema delle grandi donne del passato e di come il loro essere così straordinarie - proprio come le donne della mostra alla Fabbrica del Vapore - ha permesso il riconoscimento di pieni diritti e opportunità in un mondo dove ancora, purtroppo, persistono situazioni di disparità. La Giornata Internazionale della Donna sarà l'occasione anche per molte altre realtà di far sentire la propria voce e di proporre momenti di riflessione dedicati all'universo femminile. Sul sito del Comune di Milano alla pagina Milano città delle donne è disponibile tutto il palinsesto. (Com)