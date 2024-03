Napoli: Silvestro (Fi), rammarico per assenza ad audizione di principali istituzioni politiche locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa, presso la Prefettura di Napoli, la terza tappa dell'indagine conoscitiva sui Lep coordinata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali. "Con enorme rammarico abbiamo dovuto registrare l'assenza delle principali istituzioni politiche locali - ha dichiarato il presidente Francesco Silvestro -. Ci aspettavano un confronto nel merito delle reali problematiche con gli attori politici principali. L'indagine che stiamo svolgendo nelle regioni d'Italia deve essere da stimolo per far evidenziare le difficoltà e le perplessità in seno alla questione dei Livelli essenziali di prestazione, così da comprendere le reali differenze nel Paese". "Siamo qui per offrire ai cittadini risposte concrete al lavoro che quotidianamente svolgiamo - ha continuato Silvestro -. Sono soddisfatto degli incontri svolti e della documentazione raccolta, per questo ringrazio in primis il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per l'ospitalità concessa". "Ringrazio per il prezioso contributo i colleghi della commissione presenti, i senatori De Cristoforo e Fallucchi e i deputati Caso e De Luca, inoltre un grazie per la presenza anche al senatore Gianluca Cantalamessa. Ringrazio per l'audizione la dott.ssa Almerina Bove, capo gabinetto del Presidente della Regione, Teresa Armato, assessore al turismo e attività produttive del Comune di Napoli. Ringrazio, inoltre, tutti i rappresentati delle organizzazioni datoriali, Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione industriali; Liliana Langella, Camera di Commercio; Vincenzo Santo, Cna; Pasquale Giglio, Confesercenti; Luigi Muto, Confcommercio; Mariano Paolucci, Claai; Luca Pietroluongo, Confartigianato; Maurizio Frantellizzi, Casa Artigiani; Rosario Florio, Legacoop; Giuseppe Bonavolonta', Aicast; Raffaele Marrone, Confapi, e le organizzazioni sindacali, Nicola Ricci, Cgil; Giovanni Sgambati, Uil; Gaetano Panico e Fulvio Fasano, UGL e Salvatore Topo, Cisl, per il prezioso confronto e l'acquisizione di importanti memorie utili al lavoro della Commissione", ha concluso Silvestro. (Ren)