Napoli: spaccio di droga per gli Amato-Pagano, sette arresti

- Sette persone sono state arrestate in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare (cinque in carcere, due ai domiciliari) e una è stata sottoposta al divieto di dimora nel Comune di Napoli nell'ambito di una inchiesta sullo spaccio di droga ai “Sette Palazzi”, tra via Tancredi Galimberti e via Antonio Labriola, nel quartiere di Scampia. Gli otto indagati rispondono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anche aggravata dal metodo mafioso, e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l'accusa, il business era portato avanti in nome e per conto del clan Amato-Pagano, gli scissionisti dei Di Lauro. I fatti vanno dal 2021 e il 2022. L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha documentato l’operatività di un sodalizio criminale che, per conto del clan camorristico degli Amato-Pagano,gestiva l’intera filiera del traffico e dello spaccio al dettaglio di vari tipi di stupefacente nell’area conosciuta come i “Sette Palazzi”. L’organizzazione curava ogni aspetto dell’illecita attività, dall’approvvigionamento dello stupefacente fino alla commercializzazione al dettaglio, che era gestita dai capi-piazza organizzando la distribuzione per tipologia e per turni di lavoro. Le indagini hanno consentito di documentare come il complesso di piazze di spaccio dell’area dei “Sette Palazzi” fosse in grado di realizzare ingenti illeciti profitti. (Ren)