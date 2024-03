Pil: Istat, variazione acquisita 2024 +0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variazione acquisita per il 2024 è pari a +0,2 per cento (era stata stimata pari a +0,1 per cento il 30 gennaio 2024). È quanto emerge dal report dell’Istat sui conti economici relativi al quarto trimestre 2023. Riguardo ai principali aggregati della domanda interna, sono in diminuzione rispetto al trimestre precedente i consumi finali nazionali dello 0,9 per cento, mentre gli investimenti fissi lordi crescono del 2,4 per cento, le importazioni dello 0,2 per cento e le esportazioni dell’1,2 per cento. La domanda nazionale al netto delle scorte ha sottratto 0,2 punti percentuali alla crescita del Pil a seguito del contributo negativo di 0,8 punti percentuali dei Consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private. Per contro, sia gli investimenti fissi lordi sia la spesa delle Amministrazioni Pubbliche hanno fornito un contributo positivo alla crescita del Pil, rispettivamente pari a 0,5 e 0,1 punti percentuali. Positivo anche il contributo della domanda estera netta, che è risultato pari a 0,4 punti percentuali, mentre nullo è stato quello della variazione delle scorte. Si registrano andamenti congiunturali negativi del valore aggiunto nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nei servizi, in misura rispettivamente pari a 0,3 per cento e 0,1 per cento, a fronte di una crescita dell’1,1 per cento nell’industria, sospinta dalla forte crescita nelle costruzioni. (Rin)