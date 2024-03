Lavoro: Auriemma (Uilm Campania), regione soffre mancata industrializzazione, troppe crisi aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania è la regione “più in sofferenza rispetto alla transizione ecologica e alla mancata industrializzazione di questo territorio”. Lo ha sottolineato il segretario segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma, a margine della giornata conclusiva del Consiglio regionale Uilm Campania tenutasi all’Hotel Ramada a Napoli. “In Campania abbiamo l'industria Fincantieri, che è l'industria madre della produzione di navi, però non riusciamo ad avere una nave completo e questo per ché c'è un litigio tra Regione Campania, attività portuali e Fincantieri - ha spiegato Auriemma -. C'è una possibilità anche di Irisbus di Avellino sulla quale noi stiamo ancora aspettando che il ministro ci convochi perché abbiamo necessità di capire chi è il nuovo interlocutore che entrerà in questa società e se rimane anche la Leonardo. Quindi anche lì è un dramma”. “Su Caserta non ne parliamo, terra di lavoro un’accidenti - ha incalzato Auriemma -. Abbiamo Seri che annuncia assunzioni a tutto spiano, ma si è fermata a 23 assunzioni, le ultime sono avvenute a febbraio ed è stato faticosissimo arrivare a questo risultato. Abbiamo il gruppo Jabil che a dicembre ci scade la cassintegrazione e quella è un'altra patata bollente, ancora 450 lavoratori che sono in difficoltà economiche. E c'è Softlab che era una costola di Jabil che oggi stiamo andando avanti con decreti di allungamento di cassintegrazione, ma anche lì noi corriamo il rischio di avere una Naspi già a dicembre”.(Ren)