- VARIEDibattito su "Campi Flegrei, deontologia della comunicazione del rischio", con il vice capo Dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione, la direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Ingv, Francesca Bianco, il direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, Mauro Di Vito, il direttore della Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo. Modera il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Palazzo Armieri in via Marina 19c - Napoli (ore 9).Premiazione del progetto "Energia al Cubo", dedicato alla raccolta di pile e batterie usate. Intervengono Laura Castelli, direttore generale Erion Energy; Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli; Maura Striano, assessore all'Istruzione e alle Famiglie; Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia Napoli; Carlo Lupoli, direttore affari generali di Asia Napoli; Giuseppe Rinaldi, consigliere delegato Ancitel Energia e Ambiente. Parco Ecologico Antonio D'Acunto in via G.A. Campano - Napoli (ore 9.30)."Dall'Alfa Sud a Stellantis: passato, presente e futuro del distretto industriale a Pomigliano d'Arco": iniziativa promossa da Cgil e Fiom Napoli nell'ambito dei 130 anni dalla costituzione della Camera del Lavoro di Napoli. Con, tra gli altri, Mauro Cristiani, segretario generale Fiom-Cgil Napoli, Marianna Marra, assessore al Lavoro del Comune di Pomigliano d'Arco, e il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. Conclude Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil. Ex Distilleria in via Roma 287/290 - Napoli (ore 10).Prosegue il roadshow #siisaggioguidasicuro all'Accademia dell'Aeronautica. Con il generale Luigi Casali, comandante dell'Accademia, Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, Gianfranco Coppola, presidente Ussi, Sergio Roncelli, presidente del Comitato Campania del Coni, Carlo Marino, presidente Anci Campania, Franco Picarone, presidente Commissione Bilancio della Regione Campania e Mario Morcone, assessore Commissione Bilancio della Regione. Previsti anche gli interventi, tra gli altri, di Graziella Viviano, presidente dell'associazione "Sotto gli occhi di Elena", Luigi Massa, ad Tangenziale di Napoli, Nicola Montesano, responsabile struttura Territoriale Anas Campania, Aldo Mannarelli, della Polizia Stradale di Napoli e Alfonso Montella, docente di Sicurezza Stradale. Chiuderà Amedeo Colella, scrittore e storico napoletano, testimonial di #siisaggioguidasicuro. Accademia Aeronautica - Napoli (ore 10).Inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”, che riapre, a partire da martedì 6 marzo, con un percorso ampliato, depositi visitabili e scuola di formazione e digitalizzazione. Interverranno: il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il Direttore generale Musei del MiC, prof. Massimo Osanna, il prefetto capo della commissione straordinaria del. Comune di Castellammare, Raffaele Cannizzaro; il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel; la direttrice del museo archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”, Maria Rispoli; il professor Carlo Rescigno dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli”. Nell'occasione, il comandante del Nucleo carabinieri Tutela patrimonio culturale di Napoli, capitano Massimiliano Croce, presenterà il recupero di circa 125 reperti archeologici di produzione campana, condotto in sinergia con il Parco archeologico di Pompei - area Tutela. I reperti saranno tutelati e valorizzati nel contesto del Museo “D’Orsi". Reggia di Quisisana in viale Ippocastani - Castellammare di Stabia (ore 15).Incontro su "Basket Eque, Bond 2 e Nuovo Fondo Crescita: i nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo del sistema produttivo campano promossi dalla Regione Campania”. Intervengono Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali Napoli, Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive e al Lavoro della Regione Campania e il presidente di Sviluppo C Campania, Mario Mustilli. Unione industriali a palazzo Partanna in piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 15).Si conclude la quattro giorni dell'esposizione della Reliquia del Beato Rosario Livatino nel Duomo di Napoli. Previsto un incontro con le forze di polizia, emergenza e soccorso del territorio, guidato da don Gennaro Matino provicario generale diocesi di Napoli; alle ore 19:30 incontro di preghiera con l'Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Basilica Duomo - Napoli (ore 17). (Ren)