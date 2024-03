© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Pomigliano D’Arco e quelli della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via De Nicola a Pomigliano d'Arco per l’esplosione di colpo d’arma da fuoco. Un proiettile avrebbe centrato la veranda dell’abitazione di un incensurato. Non ci sono feriti, indagini in corso per ricostruire dinamica. (Ren)