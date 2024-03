Napoli: domani conferenza stampa al Museo Cappella Sansevero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 5 marzo alle ore 11, al Museo Cappella Sansevero alla conferenza stampa di presentazione di "In search of the phoenix in eighteenth century Naples - Nuove scoperte scientifiche sulle pietre e i colori creati da Raimondo di Sangro". Interverranno: Maria Alessandra Masucci, presidente del Museo Cappella Sansevero; Francesco Paolo de Ceglia, Centro interuniversitario di Ricerca "Seminario di Storia della Scienza", Università degli studi di Bari Aldo Moro; Andrea Maraschi, Centro interuniversitario di Ricerca "Seminario di Storia della Scienza", Università degli studi di Bari Aldo Moro; Alessandro Monno, Centro interdipartimentale "Laboratorio di Ricerca per la diagnostica dei beni culturali", Università degli studi di Bari Aldo Moro; Gioacchino Tempesta, Centro interdipartimentale "Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali", Università degli studi di Bari Aldo Moro. Nel corso della presentazione saranno illustrati i risultati di una importante ricerca relativa alle sperimentazioni sui materiali, in particolar modo la creazione di pietre preziose artificiali, eseguite nel corso del Settecento dal principe di Sansevero. Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Centro interuniversitario di ricerca "Seminario di Storia della Scienza", in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro e con il Museo Cappella Sansevero.(Ren)