Rifugiati: Unhcr-Anci, ampliare sistema accoglienza diffusa

- È stato firmato oggi dall’Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati, e dall’Anci - Associazione nazionale comuni italiani -, un Protocollo di intesa che prevede l'impegno congiunto per il rafforzamento del Sai - Sistema di accoglienza e integrazione e per la promozione dell'adesione dei Comuni italiani alla Carta per l'integrazione delle persone rifugiate. E' quanto si legge in una nota. La firma del documento formalizza e consolida la collaborazione di lunga data fra Unhcr e Anci. Nel 2001, insieme al dipartimento per le Libertà civili e Immigrazione del ministero dell’Interno, i due Enti hanno dato origine al Pna, Programma nazionale asilo, il primo sistema pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano. Evoluzione di quell’esperienza, il sistema Sai è al centro del Protocollo di intesa in quanto buona prassi che promuove l'autonomia e l'integrazione dei rifugiati attraverso un modello di accoglienza diffusa realizzato dai Comuni aderenti alla rete. L’impegno di Unhcr e Anci è mirato al rafforzamento del sistema Sai, sia salvaguardando le esperienze esistenti, sia promuovendo l'ampliamento della rete dei progetti per adulti e minori stranieri non accompagnati che ad oggi ospita oltre 35.000 persone, in maggioranza rifugiate. (segue) (Com)