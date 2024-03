Rifugiati: Unhcr-Anci, ampliare sistema accoglienza diffusa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo Protocollo rafforza ulteriormente la collaborazione tra l’Anci e l'Unhcr e rappresenta un passo significativo verso un approccio coordinato e sinergico che mira a garantire una vita dignitosa e opportunità di integrazione per coloro che cercano protezione nel nostro paese. I comuni sono il punto di contatto più vicino alle comunità e svolgono un ruolo cruciale, sono incubatori di innovazione e buone pratiche a sostegno dell’integrazione dei rifugiati nel tessuto sociale. In quest’ottica, l’Anci si conferma come un partner essenziale nella costruzione di una società inclusiva e solidale. Insieme possiamo sviluppare strategie mirate per rispondere con risultati tangibili alle esigenze specifiche delle comunità ospitanti e dei rifugiati stessi”, ha sottolineato Chiara Cardoletti, Rappresentante di Unhcr per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. (segue) (Com)