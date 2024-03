Casa: Bankitalia, dinamica prezzi abitazioni si attenua in quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2023, sulla base delle valutazioni degli agenti immobiliari, la dinamica congiunturale dei prezzi delle abitazioni si sarebbe attenuata. È quanto emerge dal sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia della Banca d'Italia, nel quale si spiega che sono prevalsi i giudizi di stabilità (espressi dal 65 per cento degli agenti), mentre la percentuale di operatori che hanno riportato un aumento delle quotazioni ha continuato a ridursi, scendendo al nove per cento, circa 15 punti percentuali in meno rispetto al massimo registrato nel primo trimestre del 2022, a fronte di un 25 per cento di operatori che rilevano una diminuzione. (segue) (Com)