Casa: Bankitalia, dinamica prezzi abitazioni si attenua in quarto trimestre 2023 (2)

- L’81 per cento delle vendite ha interessato immobili preesistenti. Circa il 40 per cento delle abitazioni vendute è di piccole dimensioni (inferiori a 80 mq). Gli immobili con classe energetica inferiore (F-G) hanno rappresentato quasi il 60 per cento delle transazioni totali e poco meno di due terzi di quelle nelle aree urbane. Nelle aree non urbane, invece, una quota più consistente delle vendite (43 per cento) ha riguardato immobili con classe energetica più elevata (A-E) È rimasta prevalente e superiore al 40 per cento la quota di agenti che riscontrano un calo dei nuovi incarichi a vendere rispetto al periodo precedente. Al contempo si è ampliato il saldo negativo tra i giudizi di aumento e diminuzione del numero dei potenziali acquirenti rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, pur attenuandosi rispetto ai tre mesi precedenti (-29 punti percentuali, da -15 nel quarto trimestre del 2022 e -40 nel terzo del 2023). (Com)