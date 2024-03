8 Marzo: le iniziative del Comune di Milano per la giornata internazionale della donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano in occasione dell'8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna che si celebrerà in tutto il mondo il prossimo venerdì, ha organizzato una serie di iniziative per la libertà femminile e contro qualsiasi forma di discriminazione e violenza su donne, bambine e ragazze. Centro delle iniziative sarà la Fabbrica del Vapore, spazio del Comune in via Procaccini 4 dedicato alla creatività giovanile e all'aggregazione, con la mostra dal titolo ''Straordinarie'' che dallo scorso 14 febbraio attraverso i ritratti realizzati dalla fotografa Ilaria Magliocchetti Lombi racconta la vita di 110 donne italiane dai 22 ai 94 anni considerate "straordinarie". In occasione dell'8 marzo la mostra sarà visitata alle ore 11 dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dall'atleta Marta Pagnini, ambasciatrice olimpica ed ex ginnasta. (segue) (Com)