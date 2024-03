Napoli: Eav, verso chiusura passaggio a livello dove fu abbandonato frigo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio a livello di via Crapolla a Pompei, dove ignoti hanno dapprima abbandonato una vasca da bagno e poi un frigorifero sarà chiuso. Lo ha sottolineato il presidente di Eav, azienda del trasporto pubblico regionale, Umberto De Gregorio. "E' già prevista da tempo la eliminazione in accordo con il Comune di Pompei”, ha detto De Gregorio. In riferimento agli ultimi episodi circa la presenza di oggetti ingombranti sui binari in corrispondenza del passaggio a livello, ha aggiunto: “Forse qualcuno non è d’accordo ed usa metodi camorristici o terroristici per intimidirci. Tentativo inutile. Nel Comune di Pompei verranno eliminati ben quattro passaggi a livello: verranno eliminati i passaggi a livello di via Nolana, via Fucci, via Crapolla I e II. "L'obiettivo di eliminare i passaggi a livello sulle rete ferroviaria è diventato elemento centrale della programmazione dei lavori di ristrutturazione da parte di EAV, che sta provvedendo alla realizzazione di opere sostitutive, sottopassi, ecc - si legge in un comunicato stampa di Eav -. A questo punto il Comune di Pompei ed Eav, per quanto riguarda il passaggio a livello dove si sono verificati gli episodi criminali, peraltro a servizio di un solo fondo privato, accelereranno la chiusura, trasformando il passaggio a livello da pubblico in privato". Nelle more della eliminazione del passaggio a livello Eav ha previsto una guardia giurata a vista H24 ed un controllo rafforzato su quel tratto specifico di linea con diverse guardie giurate. (Ren)