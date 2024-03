© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNERiunione di Commissione in Consiglio comunale: si riunisce la commissione Sport e Pari opportunità su Stadio Maradona e sport di base. Sono stati invitati il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la dirigente del Servizio Grandi Eventi Gerarda Vaccaro. Sede Consiglio comunale in via Verdi 35 - Napoli (ore 10).Proiezione, seguito da dibattito, del film-documentario "Venti giorni a Mariupol" del giornalista Mstislav Chernov. L’evento è organizzato da Uil Campania, Uniti Aps (Unione Italiana Immigrati), Adoc Napoli e Campania e dalle Associazioni ucraine My Volia e Pink Mood. Presenti due giovani rifugiati ucraini, Lenenko Maksym e Rostylav Prosin con Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania, Luca Fella Trapanese, assessore al welfare del Comune di Napoli, Lucia Fortini, assessora alla scuola, alle politiche sociali e giovanili della Regione Campania, Matteo Lorito, rettore della Università Federico II. Il dibattito, che prevede anche altri interventi, sarà moderato da Camilla Iovino, segretaria regionale della UIL di Napoli e Campania e da Olga Korenkova, rappresentante My Volia. Uil Campania (in Varco Pisacane) - Napoli (ore 9.45). (segue) (Ren)