- REGIONEIl presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca inaugura l'immissione in servizio del primo degli ulteriori sei nuovi treni Titagahr Firema per le linee flegree e l'apertura del cantiere per l'ammodernamento della stazione di Montesanto. Stazione Eav di Montesanto - Napoli (ore 10).Terza tappa del ciclo di audizioni relativo all’indagine conoscitiva sui Lep. L’incontro si terrà in prefettura alla presenza del presidente Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, Francesco Silvestro. Interverranno in audizione: Lucia Fortini, assessore alla Scuola, politiche sociali e politiche giovanili della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco della Città metropolitana e del Comune di Napoli; Ciro Fiola, presidente Camera di Commercio; Costanzo Iannotti Pecci, presidente Unione industriali della provincia di Napoli; i rappresentati delle organizzazioni professionali regionali e dei sindacati. Palazzo di Governo in piazza Plebiscito - Napoli. (segue) (Ren)