Rifugiati: Unhcr-Anci, ampliare sistema accoglienza diffusa (2)

- I rifugiati ospitati nel Sai rappresentano il 25 per cento delle oltre 138.000 persone, principalmente richiedenti asilo, accolte nel sistema di accoglienza in Italia - prosegue la nota -. Con la firma del Protocollo di intesa, Unhcr e Anci si impegnano inoltre a promuovere l’adesione dei comuni italiani alla Carta per l’integrazione delle persone rifugiate, sottoscritta nel 2022 da sei grandi città italiane: Bari, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, e alla quale hanno recentemente aderito Genova, Ravenna e Bologna. La Carta mira a potenziare la collaborazione fra le città e a rafforzare il loro impegno a favore dell’integrazione delle persone rifugiate, anche attraverso la realizzazione di programmi congiunti come “Spazio comune”, attraverso il quale Unhcr e i Comuni della Carta hanno realizzato dei centri multiservizi per l’integrazione dei rifugiati. (segue) (Com)