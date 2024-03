Rifugiati: Unhcr-Anci, ampliare sistema accoglienza diffusa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Protocollo siglato oggi sancisce e rafforza il patto di cooperazione che da sempre rappresenta una colonna portante del sistema di tutela e integrazione dei rifugiati nel nostro Paese. Insieme abbiamo 'inventato' quello che oggi è il Sai, partendo dalla convinzione, sincera e radicata, della centralità dei territori per qualsiasi percorso di inclusione. Migliorare il benessere delle comunità per favorire l’inclusione dei rifugiati, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, migliorare l’accessibilità dei servizi. Questi alcuni dei pilastri della collaborazione, che qualifica l’impegno dei Comuni italiani a favore delle persone che cercano protezione e che stimola Anci a mantenere alto l’impegno su questo tema. Proprio in questa direzione si inserisce la Carta per l’integrazione, promossa da Unhcr, a cui auspico una sempre maggiore adesione da parte dei Comuni”, ha dichiarato Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato Anci all’immigrazione. (segue) (Com)