Antartide: la nave Laura Bassi conclude la campagna di ricerca estiva

- La nave da ricerca italiana Laura Bassi ha concluso la missione di ricerca che l'ha portata a navigare per due mesi in Antartide a supporto delle attività di ricerca sulle dinamiche fisiche e biogeochimiche di specifiche aree del continente. Con il rientro al porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, termina anche la 39° spedizione scientifica in Antartide finanziata dal ministero dell'Università e ricerca (Mur) nell'ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra), gestito dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per il coordinamento scientifico, dall'Enea per la pianificazione e l'organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche e dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – Ogs per la gestione tecnica e scientifica della rompighiaccio Laura Bassi, riferisce un comunicato stampa. La nave Laura Bassi, di proprietà dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – Ogs, quest'anno ha svolto un'unica rotazione dalla Nuova Zelanda all'Antartide, circumnavigando il Mare di Ross con a bordo 39 persone coinvolte come personale di ricerca e un equipaggio navigante di 23 membri. Per la prima volta la missione è stata condivisa con il progetto antartico neozelandese composto da un team di 12 persone. (segue) (Com)