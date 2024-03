Antartide: la nave Laura Bassi conclude la campagna di ricerca estiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, per la prima volta, la nave ha dato supporto anche alle ricerche marine del programma scientifico neozelandese ospitando a bordo 12 ricercatori del Paese australe, una collaborazione internazionale di particolare prestigio per il Pnra. "La campagna della nave rompighiaccio Laura Bassi si è conclusa con successo e, grazie alla collaborazione tra l'equipaggio, il personale tecnico e quello scientifico a bordo, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi in programma, acquisendo molti più dati di quelli previsti", spiega Franco Coren, direttore del Centro gestione infrastrutture navali dell'Ogs. "Ora ci aspettano circa 40 giorni di navigazione per rientrare in Italia, passando per l'Oceano Pacifico australe, doppiando Capo Horn e percorrendo l'Oceano Atlantico a favore di vento", precisa. Il prossimo passo sarà il rientro in Italia, a Napoli, previsto per la seconda metà di aprile, dove la nave verrà sottoposta a una serie di attività di cantiere volte a concludere i lavori iniziati lo scorso anno. Successivamente si prevedono delle attività scientifiche in Mediterraneo a cui seguirà la preparazione per la prossima missione antartica. È probabile che quest'anno la rotta verso il continente bianco passerà per il Capo di Buona Speranza date le note problematiche presenti nel mar Rosso. La nave rompighiaccio Laura Bassi è oggi l'unica nave rompighiaccio italiana per la ricerca oceanografica in grado di operare in mari polari, sia in Antartide sia in Artico. È stata acquistata dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – Ogs nel 2019 grazie al finanziamento dell'allora ministero dell'Università e della ricerca – Mur e opera a supporto di tutta la comunità scientifica. L'obiettivo principale della nave Laura Bassi è il supporto scientifico e logistico alle missioni polari italiane e al contempo consentire la ricerca oceanografica e geofisica dei ricercatori dell'ente e della comunità scientifica nazionale ed europea a livello globale e, in particolare, polare. (Com)