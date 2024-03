Napoli: incontro in Consiglio con associazioni sportive per uso stadio Maradona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti delle associazioni sportive hanno segnalato le criticità legate alla convivenza tra le attività di base e quelle della Ssc Napoli, nonostante la grandissima importanza delle attività di base dal punto di vista della salvaguardia della salute, dell'inclusione delle persone con disabilità e delle politiche sociali. Diventa molto difficile programmare specialmente per gli atleti impegnati in attività agonistiche. Necessario trovare nuovi soluzioni, avendo a disposizione modelli importanti come lo stadio Olimpico di Roma, gestito da Sport&Salute e aperto a tutti i tipi di attività, e quello di Firenze, dove la scelta di eliminare la pista d'atletica fu accompagnata dalla costruzione di un impianto sostitutivo per l'atletica leggera nelle vicinanze. Hanno auspicato che si possa trovare un modo per evitare disagi e criticità prevedendo strumenti che permettano la serena convivenza tra tutte le attività che vengono svolte all'interno dello Stadio Maradona, siano esse sportive o legate allo spettacolo. (segue) (Ren)