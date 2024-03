Napoli: incontro in Consiglio con associazioni sportive per uso stadio Maradona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi sono gli interventi in corso, ha spiegato la dirigente del servizio Gestione eventi e stadio Maradona, Gerarda Vaccaro, che tengono sempre in considerazione come principio guida quello dell'omologazione della pista. Ad oggi, in base alla convenzione con la Ssc Napoli, non è possibile prevedere modalità diverse di armonizzazione delle attività delle diverse associazioni sportive. Sull'ipotesi di concessione pluriennale Vaccaro ha ricordato che si tratta di una procedura diversa da quella attuale, non prevista dall'attuale convenzione e che richiederebbe un bando pubblico aperto a tutti. Rispetto agli Europei 2032, per inserire lo Stadio Maradona nella lista di stadi ospitanti, l'Uefa ha chiesto la riqualificazione totale. In questo senso, se i tecnici Uefa determineranno che la pista impatta sulla curva di visibilità, sarà necessario rimuoverla, anche se sussiste la possibilità di deroga. In generale però, al momento, non si è mai entrato nel merito della pista. Il presidente Esposito ha ricordato che il diritto allo sport è stato inserito in Costituzione e ha sottolineato l'alto valore sociale della pratica sportiva e la necessità di prevedere maggiori investimenti per il settore. Rispetto allo stadio Maradona, bisogna assolutamente mantenere la pista d'atletica e verificare la sussistenza di un vincolo culturale. Necessario costituire un comitato di gestione, con l'Amministrazione, la SSC Napoli e le associazioni sportive che praticano all'interno del Maradona, ha suggerito Esposito. (Ren)