Comuni: Manfredi, dare risposta a contraddizioni periferie, ascoltare persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parlare oggi di trasformazione urbana, guardare alle complessità delle grandi città, vuol dire guardare alle contraddizioni a cui dare una risposta, evitando di ripetere gli errori commessi in passato” anche in relazione ai grandi interventi infrastrutturali nelle periferie degli anni ’60. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo nel corso del convegno “Impact now - Un altro capitalismo è possibile” organizzato a Roma da Human foundation. Interventi che “hanno creato più disuguaglianze di quelle che volevano risolvere: dobbiamo ascoltare i reali, bisogni delle persone perché altrimenti qualunque intervento sarà come le nuove ‘Vele’ o il nuovo ‘Corviale’”, ha aggiunto. (Rin)