Napoli: Ricci (Cgil), Lep non uniformi nel Paese, autonomia aumenta disuguaglianze (3)

- “Ringraziamo i componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali per la convocazione che – ha detto Ricci - può rappresentare un appuntamento importante per la Regione e per i cittadini, purché risponda a due esigenze fondamentali: individuare, per ciascuna materia (salute, istruzione, assistenza sociale, trasporti), uno standard adeguato di prestazioni e servizi che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale; garantire, dove necessario, a Comuni, Province, Città metropolitana e Regione le risorse necessarie per erogare i servizi oggetto dei Lep". "Per questo – ha proseguito Ricci – abbiamo avanzato alla commissione alcune proposte tra cui, un fabbisogno di 40 posti di asilo nido ogni 100 bambini tra i 3 e i 36 mesi; che ogni Comune campano dovrebbe assumere un assistente sociale ogni 3mila abitanti entro il 2026; che siano assegnati, per incrementare il trasporto scolastico risorse certe e aggiuntive a quelle postate dalle leggi di Bilancio e un piano straordinario per superare l’ulteriore diseguaglianza sociale legata agli studenti in condizione di fragilità e di tutta l’infanzia povera, disagiata e abbandonata". "Anche qui – ha concluso Ricci - la Campania è nelle ultime posizioni negli indicatori di riferimento”. (Ren)