IA: Renna (Fastweb), imprese si dotino di governance sul tema

- Le aziende “devono dotarsi di meccanismi di governance dell'intelligenza artificiale, organismi a cui bisogna assegnare il compito di elaborare una visione strategica sul tema e decidere dove posizionarsi. Le imprese devono definire gli obiettivi, i valori e darsi delle regole sull'intelligenza artificiale, per controllare che il suo utilizzo sia coerente con i valori aziendali e, a un livello superiore, con quelli europei". Lo ha affermato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, intervenendo durante l’evento per i 40 anni di Affari&Finanza in corso a Milano. "Alle istituzioni chiederei due cose", ha concluso Renna, "creare un guard-rail per incentivare le aziende a un uso responsabile di intelligenza artificiale e poi di incentivare gli investimenti attraverso misure di politiche industriali". (Rem)