Caserta: Sangiuliano, regione Campania ha grande valore culturale

- “Siamo consapevoli del valore culturale di questa regione e per questo siamo impegnati quotidianamente in grandi interventi”. Lo ha sottolineato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo all'inaugurazione dei nuovi spazi dell'ala ovest del Palazzo reale della Reggia di Caserta. Il ministro ha quindi elencato tutti gli interventi del ministero nel territorio della regione Campania: “Il Real albergo dei poveri diventerà la più grande infrastruttura culturale d’Europa: 140mila metri quadri dove ospiteremo il raddoppio del Mann, la scuola di restauro della Federico II, la scuola di architettura. Poi c’è il grande intervento a Capodimonte con 40 milioni di euro per l’efficientamento energetico, l’acquisizione del palazzo del Monte di pietà, l’inaugurazione di nuove sale a Palazzo Reale, il ripristino della Floridiana al Vomero, la nascita di due nuovi musei, ossia il museo nazionale del Vomero e il museo nazionale di Capri, la villa romana di Positano”. Questi interventi, ha aggiunto Sangiuliano, dimostrano “una presenza attenta e diffusa perché questo secondo me rappresenta il futuro della nazione italiana”.(Ren)