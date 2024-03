Campania: Cirielli su manifesti, campagna di odio e mistificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo di fronte all’ennesimo assurdo tentativo da parte del presidente De Luca di scaricare i suoi fallimenti e le sue incapacità sul governo Meloni con l’aggravante, in questo caso, di utilizzare soldi pubblici – quelli appunto della comunicazione istituzionale dell’Ente – e il logo della Regione Campania”. Lo dichiara il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. “Ancor più agitando argomenti che, palesemente, non sono di competenza del Governo e usando toni diffamatori su vicende che attengono alla Sanità, il suo vero tallone d’Achille”, aggiunge il viceministro. “E De Luca continua, senza alcun ritegno, a ingenerare odio ingiustificato contro Giorgia Meloni alla luce anche dei tanti episodi di violenza – aggressioni a medici e infermieri – nei pronto soccorso campani”, chiarisce Cirielli. “Diversi parlamentari chiederanno di indagare sulla liceità dell’uso di denaro pubblico per la lotta personale e con argomentazioni ai limiti della diffamazione. Personalmente, anche come deputato e componete del governo, scriverò al ministro degli Interni di verificare sul piano giuridico la vicenda”, conclude.(Com)