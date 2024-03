Decreto Pnrr: de Pascale (Upi), incontro positivo con Fitto, semplificare per accelerare spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato al ministro Fitto i risultati di un monitoraggio svolto in questi giorni, da cui risulta che sui tre miliardi di investimenti assegnati alle Province, a causa del costo dei materiali e dell’energia c’è stato un aumento di circa il 30 per cento, coperto solo per la metà dagli strumenti fino ad ora introdotti dal governo - prosegue il presidente Upi -. Per coprire questi ulteriori 150 milioni, che non possono pesare sui bilanci delle Province, chiediamo di consentire in automatico l’utilizzo delle economie di gara, di prevedere l’accesso al fondo prosecuzione delle opere pubbliche per tutti gli enti che ne dimostrino la necessità, di responsabilizzare non solo i soggetti attuatori, ma anche le amministrazioni centrali, a rilasciare le validazioni necessarie per ottenere la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori in tempi idonei. Su questi temi, su cui il ministro Fitto ha mostrato condivisione – conclude il presidente di Upi - apriremo un confronto tecnico con la struttura del Ministero, per cercare di trovare insieme le soluzioni possibili già in questo decreto”. (Com)