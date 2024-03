Napoli: Savino (Mef), grazie a Finanza e Agenzia dogane per impegno instancabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutto il personale della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il loro impegno quotidiano e instancabile. Il loro lavoro è essenziale per combattere l’evasione fiscale, il contrabbando e altre forme di criminalità economica, contribuendo significativamente al benessere e alla sicurezza del nostro Paese”. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle finanze, Sandra Savino, che a Napoli ha fatto visita al Comando interregionale Italia meridionale della Guardia di finanza e la Direzione interregionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Presso la Direzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il sottosegretario Savino ha incontrato la direttrice Maria Alessandra Santillo e tutto il personale dirigenziale. Con loro ha avuto modo di analizzare l’attività svolta sul territorio anche alla luce della recente ed “importante riorganizzazione, utile a rendere ancora più efficace ed efficiente l’azione di controllo e repressione sulle frodi”. Presso la Caserma Zanzur, invece, è stata ricevuta dal generale di Corpo d’Armata Vito Giampaolo Augelli, comandante interregionale dell’Italia Meridionale, e dal generale di divisione Giampaolo Trotta, comandante regionale della Campania. Un incontro durante il quale ha sottolineato “l’importanza della Guardia di finanza nella lotta contro la criminalità economica e finanziaria, un pilastro per la sicurezza del nostro Paese” e condiviso la visione del generale Augelli secondo cui il rispetto della legalità è fattore propedeutico per lo sviluppo del benessere economico. (Ren)