Sicurezza: Piantedosi, 15 mila assunzioni negli organici forze dell’ordine nel 2023 (2)

- Inoltre, con la legge di bilancio per l’anno in corso, ha aggiunto il ministro, “abbiamo poi stanziato circa un miliardo per il rinnovo del contratto di comparto e ulteriori risorse sono state destinate al rafforzamento e all’ammodernamento di mezzi e strutture, da 20 milioni per il 2024, 40 per il 2025, 50 per il 2026, 60 per gli anni 2027 e 2028 e 120 milioni per il triennio 2029-2031 – ha spiegato -. Altre importanti risorse - 100 milioni di euro - sono state dedicate dal governo per la valorizzazione della specificità del personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”, ha concluso Piantedosi. (Rin)