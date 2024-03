© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEIl ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi consegna il riconoscimento "Città italiana dei Giovani 2024". Le cinque città finaliste sono Catania, Jesolo, Pisa, Potenza e Teramo. In rappresentanza del Comune di Napoli, che si è fregiato del titolo lo scorso anno, saranno presenti il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani. All'evento parteciperà anche la presidente del Consiglio nazionale giovani Maria Cristina Pisani. Sala Giunta di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 15).REGIONE"Cittadinanza digitale e protezione dati personali": è il tema della "lectio magistralis" dedicata agli studenti dell'ultimo anno degli Istituti superiori del territorio, ai docenti ed ai dirigenti scolastici, del garante nazionale per la Protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione. Partecipano il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e la presidente del Co.Re.Com. Campania, Carola Barbato. Auditorium della Giunta regionale della Campania al Centro direzionale is. C3 - Napoli (ore 9.30).Incontro per la sottoscrizione tra la prefettura (in rappresenta del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno), la Regione Campania e la Provincia religiosa di Napoli dei Frati Minori, dell’atto di concessione in uso alla Regione Campania dell’ex Istituto Pontificio del Complesso di Santa Chiara per la realizzazione di una residenza studentesca. Palazzo di Governo in piazza Plebiscito - Napoli (ore 10).Manifestazione "No ai tagli alla cultura", organizzata da Slc Cgil e Cgil Napoli e Campania, all'esterno della Regione Campania. Sede Regione in via Santa Lucia - Napoli (ore 10.30). (segue) (Ren)