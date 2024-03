© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEConferenza stampa sul cantiere di "Restauro, Scavo e Valorizzazione della Casa di Leda" posta lungo Via del Vesuvio a Pompei. Gli interventi stanno interessando gli ambienti già noti della Casa di Leda emersi tra il 2018 e il 2019 e gli ambienti di due domus limitrofe. Il direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, che illustrerà le novità. Conferenza stampa anche sul canale YouTube del Parco archeologico. Parco archeologico - Pompei (ore 12).Il vice presidente della Camera, Sergio Costa, partecipa a una lezione di diritto costituzionale sul tema "La tutela dell'ambiente nella costituzione”. Campus universitario di Monte Sant’Angelo dell’Università Federico II (aula G4 dell'edificio 8) - Napoli (ore 13).Presentazione alla stampa dell'esposizione del capolavoro di Caravaggio "La presa di Cristo". Con i curatori Francesco Petrucci e Don Gianni Citro, il presidente della Fondazione Banco di NAPOLI Orazio Abbamonte e il presidente del Museo dell'Archivio ilCartastorie Marcello D'Aponte. Palazzo Ricca Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali 213 - Napoli (ore 16).La Reliquia del Beato Rosario Livatino, sarà esposta fino al 4 marzo: quattro giorni di eventi, incontri e celebrazioni in Cattedrale per ricordare il giudice assassinato dalla mafia nel 1990, oggi Beato. Tra gli eventi la Via Crucis, con il cardinale Angelo Comastri e la partecipazione di avvocati e magistrati. Duomo - Napoli (ore 17).Carlo Calenda, leader di Azione, presenta il suo libro "Il Patto", insieme con la presidente del partito Mara Carfagna. Palazzo Alabardieriin via Alabardieri 38 - Napoli (ore 18).Presentazione del libro di Roberto Speranza 'Perché guariremo'. Interviene sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Circolo Artistico Politecnico in piazza Trieste e Trento (ore 18). (Ren)