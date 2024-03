Istat: a gennaio tasso occupazione scende al 61,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A gennaio 2024, rispetto al mese precedente, diminuiscono gli occupati e i disoccupati, mentre aumentano gli inattivi. Lo riferisce l'Istat. L'occupazione cala (-0,1 per cento, pari a -34 mila unità) tra gli uomini, gli under 34, i dipendenti a termine, gli autonomi; cresce invece tra le donne e chi ha almeno 50 anni. Il tasso di occupazione scende al 61,8 per cento (-0,1 punti). La diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-0,2 per cento, pari a -4 mila unità) coinvolge gli uomini, i 15-24enni e i 35-49enni; al contrario, la disoccupazione aumenta lievemente tra le donne e gli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione totale è stabile al 7,2 per cento, quello giovanile sale al 21,8 per cento (+0,2 punti). La crescita del numero di inattivi (+0,5 per cento, pari a +61 mila unità, tra i 15 e i 64 anni) si osserva tra gli uomini e tra chi ha un'età compresa tra 15 e 49 anni; l'inattività diminuisce invece tra le donne e gli ultracinquantenni. Il tasso di inattività sale al 33,3 per cento (+0,2 punti). Confrontando il trimestre novembre 2023-gennaio 2024 con quello precedente (agosto-ottobre 2023), si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,4 per cento, per un totale di 90 mila occupati. La crescita dell'occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-3,5 per cento, pari a -67 mila unità) e alla stabilità degli inattivi.