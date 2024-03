Napoli: Nespolino (Uilm Campania) su Pro&Ng, inaccettabile mancato pagamento stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pro&Ng oggi in presidio a Pomigliano d’Arco. I dipendenti della società di progettazione di impianti di comunicazione, che annovera tra i propri clienti aziende come Open Fiber Spa, Tim, Enel Spa ed enti pubblici, hanno manifestato il proprio dissenso per il mancato pagamento degli stipendi e la poca chiarezza sul futuro lavorativo. “Una vicenda paradossale per le modalità di interlocuzione che i manager di questa società stanno adottando - ha detto Anastasio Nespolino, segretario provinciale Uilm Campania - tutti possono attraversare momenti di criticità, ma ci sono tanti modi per affrontarle. Quella di decidere di pagare solo alcuni dipendenti e lasciare con i conti in bianco altri è inaccettabile. “Le difficoltà di questa vertenza è già costata diverse giornate di sciopero - ha aggiunto il sindacalista - oggi, però, segna un cambio di strategia. Dopo aver portato all’esterno il disagio di questi lavoratori, coinvolgeremo le istituzioni. L’azienda non può scegliere l’interlocutore sindacale che preferisce, è una violazione ai dettami contrattuali”, ha concluso Nespolino. (Ren)