Cultura: Anci-Aie, rifinanziare misura per acquisti straordinari libri per biblioteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nell’ultima legge di Bilancio non sono stati rinnovati i finanziamenti per gli acquisti straordinari di libri per le biblioteche di pubblica lettura introdotti nel corso dell’emergenza Covid e rinnovati fino al 2023. Una misura fondamentale che ha consentito di incrementare le dotazioni librarie in molti Comuni italiani e allo stesso tempo sostenere le librerie presenti sul territorio rafforzando quelle che possiamo definire ‘infrastrutture per la lettura’, con effetti destinati a rimanere nel tempo”. È quanto si legge nella lettera, a firma del presidente dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e sindaco di Bari, Antonio Decaro, e del presidente dell’Associazione italiana editori (Aie), Innocenzo Cipolletta, indirizzata al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e ai presidenti delle commissioni Cultura di Camera e Senato, Federico Mollicone e Roberto Marti. (segue) (Rin)