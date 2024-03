Cultura: Anci-Aie, rifinanziare misura per acquisti straordinari libri per biblioteche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati Istat - proseguono Decaro e Cipolletta - restituiscono il quadro di un’Italia in cui sono ancora troppo pochi i lettori di almeno un libro l’anno e pochissimi quelli che leggono almeno un libro al mese. Un paese diviso in due con aree con indici di lettura vicini a quelli di Francia o Germania e aree invece molto deboli in ogni possibile confronto internazionale”. Anci e Aie chiedono dunque che la misura venga rifinanziata con opportuni aggiustamenti, “poiché - osservano Decaro e Cipolletta - la precedente misura è stata concepita per fronteggiare una crisi generalizzata e prevedeva una distribuzione delle risorse proporzionale alle infrastrutture preesistenti, sarebbe importante riformarla per legarla anche all’obiettivo di riequilibro territoriale attraverso meccanismi che puntino a colmare le differenze premiando le realtà locali più deboli”. (segue) (Rin)