Inflazione: Istat, a febbraio +0,1 per cento su mese, stabile a +0,8 per cento su anno (3)

- “A febbraio, secondo le stime preliminari - si legge nella nota a commento - l’inflazione resta ferma allo 0,8 per cento. La stabilizzazione del ritmo di crescita dei prezzi al consumo si deve principalmente all’affievolirsi delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari, non lavorati e lavorati, i cui effetti compensano l’indebolimento delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore dei beni energetici. In particolare, si attenua la flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici, che a febbraio risale al -17,3 per cento (dal -20,5 per cento di gennaio). Si riduce il tasso di crescita in ragione d’anno dei prezzi del “carrello della spesa” (+3,7 per cento), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,4 per cento (da +2,7 per cento del mese precedente)”. (Com)