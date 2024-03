Campania: Iannone (Fd'I), ecco i numeri dei racconti farneticanti di De Luca su sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iannone ha ricordato che "la Campania è la regione dalla quale si emigra di più per l’assistenza sanitaria, realizzando un saldo negativo di 2,94 miliardi di euro, il più alto tra tutte le regioni d’Italia". "Tra il 2017 e il 2021, 17.650 pazienti sono 'emigrati' verso strutture di altre regioni; particolarmente preoccupanti appaiono i tassi di fuga e i conseguenti scompensi fra fabbisogno e produzione regionale - ha precisato Iannone -. Insomma, tornano i viaggi della speranza dal Sud al Nord. Gli indicatori dei Livelli assenziali di assistenza permangono al di sotto della soglia di adempienza negli ultimi tre anni di valutazione, senza l’evidenza di miglioramento". "I cittadini della Campania cioè non vengono soccorsi in tempo, se hanno un cancro non sono assistiti da reti di cure palliative adeguate; solo pochi anziani hanno una assistenza domiciliare integrata - ha incalzato Iannone -. Ancora più sorprendente la sua osservazione sul personale sanitario. Ricordiamo al governatore che per l’assunzione del personale è sotto il tetto di spesa; si impegni piuttosto a rendere migliori le condizioni di lavoro negli ospedali della Campania così da renderla attrattiva e non tra le ultime scelte per i medici delle altre ragioni". Infine, sul numero chiuso dei pronto soccorso, Iannone ha detto che "questo Governo ha triplicato le borse di studio per la facoltà di Medicina e chirurgia, ma come mai si ricorda solo ora di questa esigenza e non lo ha fatto presente negli ultimi 10 anni di governo del suo partito?”. (Ren)