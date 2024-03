Passaporti: Piantedosi, critiche comprensibili ma da Viminale grande sforzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Polis sul rilascio dei passaporti “per noi è molto importante” anche perché “cade in un momento di grande sofferenza del Viminale nel gestire la missione del rilascio dei passaporti, anche come conseguenza del fatto che c'è stata un'esplosione del fabbisogno dopo la pandemia e la Brexit”. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della presentazione, a Roma, del progetto Polis per la richiesta di rilascio dei passaporti negli uffici postali dei comuni con meno di 15 mila abitanti. “Stiamo subendo comprensibili e ragionevoli critiche ma stiamo facendo un grande sforzo e nel 2023 sono stati rilasciati oltre 2.700.000 passaporti, un milione in più rispetto al trend consolidato degli anni precedenti. Ancora non basta ma oggi con il progetto Polis comincia un processo virtuoso che progressivamente interesserà un quarto della popolazione italiana”, ha concluso. (Rin)