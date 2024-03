Conti pubblici: Istat, nel 2023 deficit/Pil scende al 7,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -7,2 per cento, a fronte del -8,6 per cento nel 2022. In valore assoluto l'indebitamento per il 2023 è di -149.475 milioni di euro, in diminuzione di circa 18,5 miliardi rispetto a quello dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -3,4 per cento (-4,3 per cento nel 2022).(Rin)