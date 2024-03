© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEFine del mercato tutelato gas e luce: fa tappa a Napoli la campagna Cgil, Spi e Federconsumatori per informare i cittadini sul mercato libero. Dibattito aperto al pubblico con il segretario generale Cgil Napoli e Campania Nicola Ricci, Lorenzo Mazzolli segretario generale Spi Cgil e gli interventi della segretaria nazionale Filctem Cgil Lella Messina e del presidente nazionale di Federconsumatori Michele Carrus. Conclude Pino Gesmundo, segretario generale Cgil. L'evento anche online in diretta streaming sul canale Facebook Cgil Napoli e Campania. Salone "G. Federico" della Cgil Campania in via Toledo 353 - Napoli (ore 9.30).Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, presiede a Castellammare di Stabia il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al termine si terrà un punto stampa. Comune - Castellammare di Stabia (ore 10).Presentazione della IV edizione del progetto "La Giustizia adotta la Scuola", ideato e curato dalla Fondazione Vittorio Occorsio (Fvo), nell'ambito di un protocollo d'intesa con il ministero dell'Istruzione e del merito e in collaborazione con l'Arma dei carabinieri. Intervengono la dirigente scolastica dell'istituto Morano Eugenia Carfora e il commissario straordinario del Governo per Caivano Fabio Ciciliano. Aula magna dell'istituto superiore Francesco Morano - Caivano (ore 10).Conferenza stampa di presentazione dei dettagli sulla Panda che si trasformerà in Pandina, con l'ad di Fiat, Olivier Francois. Stabilimento "Giambattista Vico" / Stellantis - Pomigliano d’Arco (ore 11).Inaugurazione delle sale espositive della Gran Galleria della Reggia e visita alla mostra temporanea "Visioni", alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Reggia di Caserta (ore 11.30).Incontro-dibattito su "2030 Chi guiderà la mia azienda? Dal Passaggio generazionale alla continuità aziendale”. Intervengono Antonio Amato, vice presidente Unione Industriali di Napoli con delega al Passaggio generazionale, nonché presidente del Gruppo giovani imprenditori, Alfredo Amoroso vice presidente Ggi, e Flavia De Maio, referente commissione di studio business family Ggi. Nel corso dell'evento, organizzato in partnership con Vef & Partners e il Wall Street Italia, verranno analizzati due case history, con interviste a Maurizio e Alessandro Marinella della Maumari srl (E.Marinella) e Giacomo ed Eduardo Maurelli della Maurelli Distribuzione Spa. Unione industriali in piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 16). (Ren)